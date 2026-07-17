İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika
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İsrail, Ateşkesi İhlal Etti

17.07.2026 11:46
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İsrail ordusu, Gazze'de saldırılar düzenleyerek 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentindeki bir konuta düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze kent merkezinin Yermuk Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireyi hedef aldı. Saldırıda Muhammed Teysir Ubeyd isimli Filistinli hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Müessesat Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesini de güdümlü füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusunun, Tuffah Mahallesi'nin doğusu ile Cibaliya beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı ve askeri araçlardan ateş açtığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Karara beldesinde yer alan 16. Cadde çevresinde onlarca metre ilerlediğini, yoğun ateş ve topçu saldırılarının ardından birkaç saat sonra bölgeden çekildiğini aktardı.

İsrail topçu birliklerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını bombaladığı, askeri araçların bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtığı, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının da Refah ile Han Yunus kıyılarını çok sayıda top mermisiyle hedef aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika

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