İsrail Bakanı Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal - Son Dakika
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İsrail Bakanı Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal

İsrail Diaspora Bakanı Chikli, güvenlik gerekçesiyle AP etkinliğine katılmaktan vazgeçti.

27.01.2025 19:18
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın sözcüsü Juri Laas, Brüksel ziyaretini güvenlik gerekçesiyle iptal eden İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin, AP'ye kendileri tarafından değil, milletvekilleri Andrey Kovatchev ve Lukas Mandl'ın düzenlemek istediği Holokost konulu bireysel etkinlik için davet edildiğini bildirdi.

Laas, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin "Uluslararası Holokost Anma Günü" etkinliği nedeniyle Brüksel'e yapacağı ziyaretle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Chikli'nin AP ve Başkanı Metsola tarafından değil, milletvekilleri Kovatchev ve Mandl tarafından bireysel olarak organize edilen ve 28 Ocak Salı günü düzenlenecek etkinliğe davet edildiğini belirten Laas, AP'nin her sene düzenlediği anma töreninin ise 29 Ocak Çarşamba günü Genel Kurul salonunda yapılacağını bildirdi.

Laas'ın paylaştığı programa göre, AP Genel Kurulunda yapılacak törene 92 yaşındaki Corrie Hermann'ın katılarak, 1944'te öldürülen babası Macar bestekar Pal Hermann'ın hikayesini anlatacak.

Bakan Brüksel'e ziyaret etmek istemedi

Milletvekili Kovatchev'in ofisinden alınan bilgiye göre, İsrailli Bakan Chikli, Brüksel'e ziyaret etmek istemediği için program iptal edildi.

Milletvekili Mandl'ın ofisi ise konuyla ilgili bilgi vermeyi reddetti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Chikli'nin davete katılmama kararının "somut uyarılar ışığında ve güvenlik yetkililerinin yönlendirmesiyle alındığı" belirtilmiş, "güvenlik tehditlerinin" ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Öte yandan Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerleri takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Hind Receb Vakfının X hesabından yapılan açıklamada, Chikli'nin "kovuşturmadan kaçtığı" için Brüksel'e seyahatini iptal ettiği bildirilmişti.

Gazze'de ateşkese karşı oy kullanmıştı

Chikli'nin koalisyon hükümetinde İsrail ile Hamas arasındaki son ateşkes anlaşmasına karşıt oy kullanan iki Likud üyesinden biri olduğu basına yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanı Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal - Son Dakika

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