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İsrail Bakanı, Gazze'nin Refah Bölgesinin İşgal Edilmesini İstiyor - Son Dakika
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İsrail Bakanı, Gazze'nin Refah Bölgesinin İşgal Edilmesini İstiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinin de işgal edilmesini istediği, bu görüşü nedeniyle İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışma yaşandığı bildirildi. Refah bölgesindeki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor ve derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail Bakanı, Gazze\'nin Refah Bölgesinin İşgal Edilmesini İstiyor
12.01.2024 - 12:40,
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinin de işgal edilmesini istediği, bu görüşü nedeniyle İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışma yaşandığı bildirildi.

Walla News'te yer alan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin çarşamba günü yapılan toplantısında sert tartışmalar yaşandı.

Toplantıda söz alan Ben-Gvir, İsrail ordusunun, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerle nüfusu 1 milyonu aşan Refah bölgesini işgal etmesi gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Ben-Gvir'e tepki göstererek Refah bölgesine daha önce gidip gitmediğini sordu. Gallant'ın bu çıkışının ardından iki bakan bir süre tartıştı.

Ulaştırma Bakanı'nın, kabine üyelerine patlamış mısır dağıttığı iddiası

Gallant ile Ben-Gvir arasında tartışma devam ederken Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "Şimdi patlamış mısırımı çıkaracağım." dediği iddia edildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Regev'in tartışma sırasında kabine üyelerine patlamış mısır dağıttığı ileri sürüldü.

Bu haberlerin ardından Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, basında çıkan iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Refah'ın nüfusu 1 milyonu aştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah'ın nüfusu 1 milyonu aşmış durumda.

Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'in işgal edilmesi gerektiğini savunduğu Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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