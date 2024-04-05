İsrail Bakanı Gazze'ye Kara Saldırısı Başlatılmasını İstedi

Samsung Galaxy Z Flip LTE için güncelleme desteği sonlandı

Samsung, 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip'in güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu, katlanabilir telefonun bundan böyle Android güncellemeleri ve güvenlik eklerini almayacağı anlamına geliyor. Öncelikle yazılım desteğini kaybeden modelin katlanabilir telefonun LTE sürümü olduğunu belirtelim. Yani bundan altı ay sonra piyasaya sürülen 5G'li versiyonu eskisi kadar sık olmasa da bir süre daha Samsung tarafından desteklenmeye devam edecek.