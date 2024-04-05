İsrail Bakanı Gazze'ye Kara Saldırısı Başlatılmasını İstedi

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki göstererek Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatılması çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün yapılan görüşmenin ardından Tel Aviv yönetimi, kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardımların artırılmasını kapsayan bazı adımları atmayı kabul etti.
Ben-Gvir, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki gösterdi.
Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesine karşı olduklarını belirten Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun bu kararı kabine üyelerinin oylamasına sunmamasını eleştirdi.
Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmemesi çağrısı yaparak, "Refah'a hemen girmeliyiz." ifadesini kullandı.
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Samsung, 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip'in güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu, katlanabilir telefonun bundan böyle Android güncellemeleri ve güvenlik eklerini almayacağı anlamına geliyor. Öncelikle yazılım desteğini kaybeden modelin katlanabilir telefonun LTE sürümü olduğunu belirtelim. Yani bundan altı ay sonra piyasaya sürülen 5G'li versiyonu eskisi kadar sık olmasa da bir süre daha Samsung tarafından desteklenmeye devam edecek.
Apple'ın katlanabilir iPhone modelinin tanıtım tarihi, son raporlara göre 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelendi. Bu erteleme kararıyla birlikte telefon, Samsung Galaxy Z Fold 9 ile benzer tarihlerde piyasaya sürülecek. Ayrıca, katlanabilir iPhone'un daha az katlanma izi gösteren bir ekranla ve daha hafif bir yapıyla geleceği belirtiliyor. Apple'ın sağlamlık endişeleri nedeniyle Galaxy Z Flip benzeri bir konsepti rafa kaldırarak Galaxy Z Fold benzeri bir ürün üzerinde çalışabileceği de söyleniyor.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede hijyenik gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıdaları tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuyor.
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor. Termal Kaplıcaları, tarihi geçmişi ve şifa kaynaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanan tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lere yaklaştığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, tesisin doğal ve oksijenli bir ortamda bulunduğunu ve çocuklu misafirlerin tercih ettiğini söyledi. Açık havuzun yanı sıra hamam ve kaplıca sularının da bulunduğu tesis, farklı şifa kaynaklarından yararlanma imkanı sunuyor.
Arjantin'de dang humması vakalarındaki artış rekor seviyeye yaklaşırken, insanlar sivrisinek kovucu bulmakta zorlanıyor. Arjantinliler, sivrisinek kovucu almanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor. Hükümet, bu sorunun ilerleyen günlerde çözüleceğini açıkladı. Dang humması en çok tropikal ve alt tropikal iklimlerde görülüyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı, ülkede 2024 yılına kadar 163 bin 419 dang humması vakası görüldüğünü bildirdi.
Arjantin'de dang humması vakalarındaki artış rekor seviyeye yaklaşırken, insanlar sivrisinek kovucu bulmakta zorlanıyor. Arjantinliler, sivrisinek kovucu almanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor. Hükümet, bu sorunun ilerleyen günlerde çözüleceğini açıkladı. Dang humması en çok tropikal ve alt tropikal iklimlerde görülüyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı, ülkede 2024 yılına kadar 163 bin 419 dang humması vakası görüldüğünü bildirdi.
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