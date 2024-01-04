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İsrail Bakanı: Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil - Son Dakika
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İsrail Bakanı: Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka bir ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını belirtti. Zohar, bu durumun uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti. Ancak İsraillilerin Gazzelilerin gönüllü göçünden memnun olacağını söyleyen Zohar, bu konunun kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Bakanı: Gazze\'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil
04.01.2024 - 13:16,
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Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin bir başka ülkeye "gönüllü göçünün" gerçekçi olmadığını ancak bunun gerçekleşmesi halinde her İsraillinin mutlu olacağını söyledi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesine röportaj veren Zohar, Gazzelilerin "gönüllü göçünü" sık sık dile getiren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirdi.

Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçle" başka bir ülkeye gönderilmesini savunan Ben-Gvir ve Smotrich'i eleştiren Zohar, "(Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü) Gerçekçi değil, uluslararası toplumun da bunu kabul etmeyeceği açık. Böyle şeyler, böyle bir inancınız, böyle bir hedefiniz olsa bile kapalı kapılar ardında konuşulur, tartışılır." ifadelerini kullandı.

"Gazzelilerin gönüllü göçünden memnun olmayacak İsrailli yok"

Zohar, Gazzelilerin "başka bir ülkeye gönüllü" göçünün kendilerini mutlu edeceğini gizlemeyerek, "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmeye karar vermesinden mutlu olmayacak hiçbir İsrailli yoktur." yorumunda bulundu.

İsrailli Bakan, ancak Gazzelilerin başka bir ülkeye "gönüllü göçünün" gerçekçi olmadığını bu nedenle de bu konunun kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini kaydetti.

Ben-Gvir ve Smotrich, sık sık Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü olarak" başka bir ülkeye göç etmelerine destek verdiklerini dile getiriyor.

Birçok ülke, Ben-Gvir ve Smotrich'in demeçlerine tepki göstermişti.

Kaynak: AA
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Mehmet Kasapoğlu, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

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