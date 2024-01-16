İsrail Bakanı, kabine toplantılarını medyaya sızdırmakla suçladı

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Yehiel Moshe "Hili" Tropper'i kabine toplantılarını medyaya sızdırmakla suçladı.

Maariv gazetesine göre, Bakan Amsalem, konuya ilişkin açıklamasını parlamentonun genel kurul toplantısında yaptı.

Bakan Amsalem, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kendime hep soruyorum, kim sızdırdı? Sızıntıdan kimin faydalandığına bakıyorum, kimin çıkarı var, yalan durumu kim belgeledi. Bu nedenle size söylüyorum, sızdıranlar Bakanlar Yehiel Moshe "Hili" Tropper ve Benny Gantz'dı, çünkü bizimle dalga geçmek istiyorlardı ve bu sızıntı onların tarafından geldi." ifadesini kullandı.

Amsalem, "Kimin ne tür patlamış mısır yediğini öğrenmek için bunu tüm stüdyolarda bir medya malzemesi haline getirdiler" diye konuştu.

Sızdırma suçlamasının muhataplarından Tropper ise Amsalem'e şöyle yanıt verdi:

"Suçlamalar ve genellemeler konusunda dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Basmakalıp yargılar ve kamplar hakkında çok konuşuyorsunuz ve az önce yaptığınız da tam olarak buydu. Sızıntılara karşı ve genel olarak daha dikkatli olmanızı öneririm."

Yediot Ahronot gazetesinde 12 Ocak'ta yayınlanan haberde, 10 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen kabine toplantısında, Savunma Bakanı Yoav Galant ile Filistinlilere karşı provokatif eylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem ile Askeri Konsey Bakanı Benny Gantz arasında sert tartışmalar yaşandığı belirtilmişti.

İlk tartışmanın Amsalem'in, Gantz'ı toplantılardaki müzakereleri medyaya sızdırmakla suçlamasıyla başladığı, Gantz'ın ise hakındaki bu iddialara karşı, "medyaya bilgi sızdırmadığı ve yalan makinesine başvurmaya hazır olduğu" cevabını verdiği kaydedilmişti.

Bunun üzerine Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayağa kalktığı ve bu tartışmayı durdurmaya çalıştığı belirtilen haberde, bu söz dalaşının ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Savunma Bakanı Gallant arasında keskin bir tartışma çıktığı belirtilmişti.