İsrail Bakanı Smotrich'ten Kısmi Anlaşmaya Tepki
Güncel

İsrail Bakanı Smotrich'ten Kısmi Anlaşmaya Tepki

19.08.2025 01:15
İsrail Maliye Bakanı Smotrich, ateşkes önerisini 'ülkesinin yenilgisi' olarak değerlendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi "ülkesinin yenilgisine yol açabilecek kısmi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Esirlerin yarısının serbest bırakılmasını sağlayacak ve savaşta yenilgiye yol açabilecek kısmi bir anlaşma için kesinlikle yarı yolda durmayacağız." ifadesini kullandı.

"Hamas, Gazze'nin işgal edilmesi tehdidi nedeniyle büyük baskı altında ve Gazze işgal edilirse biteceğinin farkında. Bu nedenle bir can simidi istiyor." iddiasında bulunan Smotrich, Hamas ile kısmi anlaşmaya boyun eğilmemesi çağrısında bulunarak, teslim olmadan yollarına devam etmeleri ve tek seferde tüm esirleri kurtarmaları gerektiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la anlaşmaya varılması ve Gazze Şeridi'nin işgal edilmemesi durumunda koalisyondan çekilerek hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak ise "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" kaydetmişti.

İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
