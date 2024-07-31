İsrail Bakanları Hamas liderinin suikastını memnuniyetle karşıladı

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İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını memnuniyetle karşıladı.

İsrail hükümetindeki üç bakan, Başbakanlık Ofisinden Hamas lideri Heniyye'nin suikastine ilişkin kabine üyelerinin yorum yapmamaları uyarısından önce sevinç paylaşımları yaptı.

Eliyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Heniyye suikastının barış getireceğini iddia ederek, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

İsrail İletişim Bakanı Karhi de sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm düşmanların perişan olacak." ifadesini kullandı.

Diaspora Bakanı Amichai Chikli de "İsrail'e ölüm" diye bağıran kalabalığın önünde Heniyye'nin yer aldığı bir videoyu paylaşarak "Ne dilediğine dikkat et" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin, kabine üyelerinden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta dair yorum yapmamalarını istediği belirtilmişti.

-Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.