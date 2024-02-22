İsrail Bakanları, Doğu Kudüs\'teki saldırı sonrası Filistinlilere hareket kısıtlaması savundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsraillinin öldüğü saldırı sonrası "Filistinlilere hareket kısıtlaması getirilmesini" savundu.
Ben-Gvir, Doğu Kudüs'teki saldırı sonrası olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu.
İsrail'de "daha fazla silah dağıttıklarını" belirten Ben-Gvir, (dağıttıkları) silahların "hayat kurtardığını" öne sürdü.
Ben-Gvir, işgal altında bulunan " Batı Şeria'daki (yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan) Yahudilerin yaşama hakkının, Filistin yönetimi sakinlerinin hareket özgürlüğünden daha önemli olduğunu" iddia etti.
"Daha fazla kontrol noktası ve kısıtlamalar olmasını beklediğini" belirten Ben-Gvir, "Filistin halkı gibi bir şeyin olmadığını" ileri sürdü.
Aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Strock da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırının "adaletsiz hareket özgürlüğüyle ilişkili olduğunu" öne sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN, yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi çevresindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda bir İsraillinin öldüğünü, 2'si ağır olmak üzere 8 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.
Haberde, "saldırıya karıştıkları" iddia edilen 3 Filistinlinin ise fanatik Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateşle öldürüldüğü aktarılmıştı.
Birleşmiş Milletler, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.
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