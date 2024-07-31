İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut saldırısı sonrası güvenlik durumunu değerlendirdi

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İsrail güçlerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine saldırı düzenlemesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle güvenlik durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde bulunan Netanyahu'nun, Beyrut'un güney bölgesine yapılan saldırının ardından siyasi ve askeri üst düzey İsrailli yetkililerle telefon aracılığıyla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Netanyahu'nun güvenlik durum değerlendirmesi için görüştüğü isimler arasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.