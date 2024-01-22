İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkelerine resmi ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'te gerçekleşen görüşmede Netanyahu ve Lecornu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çatışması hakkında görüştü.

Netanyahu, görüşmede Lecornu'ye, Gazze'de tutulan İsrailli esirlere ilaç yardımının ulaşması konusunda Fransa'dan kanıt beklediklerini belirtti.

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasındaki gerilimin ele alındığı görüşmede Netanyahu'nun, kuzeydeki hedeflerine "diplomatik veya başka yollarla" ulaşacağı ifadesini kullanarak askeri operasyon ihtimalini de ima ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanı Gallant'tan "tek taraflı ateşkes olsa da saldırıların süreceği" mesajı

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant da Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmenin gündemini İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Hizbullah ile yaşanan gerilim oluşturdu.

Görüşmede, Gallant, Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara işaret ederek, "Hizbullah'ın tek taraflı ateşkes yapması durumunda dahi İsrail, kuzeyde yaşayan vatandaşlar evlerine güven içinde dönene kadar saldırıya devam edecek." dedi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 166 Hizbullah mensubu ölürken, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.