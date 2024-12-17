İsrail Baskınında Bir Filistinli Öldü

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İsrail'in ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin vatandaşlara ateş açtığı aktarılan haberde, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında bir çocuğa da saldırdığı ifade edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin 13 yaşındaki Emir Hanzi isimli Filistinli çocuğu darbederek birkaç saat alıkoyduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail kurşunuyla Nablus'ta yaşamını yitiren bir kişinin naaşının hastaneye ulaştığı belirtildi.

Buna göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 813'e yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da baskınların yapıldığı bölgede Filistinli bir gencin yaralandığı ancak İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin söz konusu yaralıya ulaşmasına izin vermediği ifade edildi.