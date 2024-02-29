İsrail Baskınlarında Yaralanan 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Baskınlarında Yaralanan 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti. Nablus'a bağlı Beyt Furik beldesine düzenlenen baskında İsrail güçleri, gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Beyt Furik beldesinde çıkan olaylarda yaralanan Beşşar Nihad Haneni hastanede hayatını kaybederken, Tulkerim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan İbrahim Muhammed Ali Muhamid de hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin saldırıları sonucu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli sayısı 412'ye yükseldi.

29.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda yaralanan 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Beyt Furik beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilere İsrail güçleri, gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Beyt Furik beldesinde çıkan olaylarda yaralanan Filistinli genç Beşşar Nihad Haneni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim kentinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 hafta önce yaralanan Filistinli İbrahim Muhammed Ali Muhamid'in (59) hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 412'ye yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Baskınlarında Yaralanan 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Baskınlarında Yaralanan 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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