İsrail Başsavcılığı, E1'deki 1234 konutluk ihalenin incelemesini erteledi

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesindeki 1234 konutluk ihalenin değerlendirme süreci 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerden sonraya ertelendi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, işgal altındaki Doğu Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlayan yasa dışı E1 Projesi için gelen ihale tekliflerinin en erken 19 Kasım 2026'da inceleneceği belirtildi.

Başsavcılığın 27 Ekim'de yapılması planlanan seçim döneminde herhangi bir müdahaleye engel olmak amacıyla aldığı karar, İsrail Arazi İdaresi tarafından onaylandı.

Karara göre, yasa dışı yerleşim projesi için müteahhitler tekliflerini 19 Ekim'de verecek olsa da gelen teklifleri inceleyecek kurul bir ay sonra toplanacak.

İhale derhal iptal edilmeli

İsrail merkezli insan hakları örgütü Peace Now tarafından erteleme kararına ilişkin yapılan açıklamada, ihalenin ertelenmesinin yeterli olmadığı ve tamamen iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbederek kurduğu yasa dışı yerleşimlerle barış iklimini baltaladığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in iki devletli çözümün hayata geçirilmesini engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni hükümet kurulmadan önce sözleşmelerin imzalanması halinde geri dönülemez bir durum oluşacağı ve projede yer alacak şirketlerin uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

E1 Projesi

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İsrail'in E1 yasa dışı Yahudi yerleşim projesi kapsamında yayımladığı 1234 konutluk ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihalenin, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler sonrasına ertelenmesi kararının iptalini talep etmişti.

İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.