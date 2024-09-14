İsrail, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana aralarında eski mahkumların da bulunduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistinli Tutuklu İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı açıklamada, İsrail'in dün akşamdan bu yana Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil illerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu illerdeki baskınlarda aralarında eski mahkumların da bulunduğu en az 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.