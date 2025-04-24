İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kardeşin de bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kenti ve kuzeydeki Surif beldesindeki evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Beytüllahim kentinden ve kentin batısındaki Husan köyünden 2 genci gözaltına aldı ve evlerde arama yaptı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesindeki Bardala köyünde 4'ü kardeş olan 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Cenin'de, İsrail güçleri Silat el-Harisiye beldesinde evine baskın düzenlenen bir Filistinli gözaltına aldı.

İsrail güçleri Nablus'ta evlere baskın düzenleyip arama yaptı. Kentte iki Filistinli gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Bire kentinde, ailesine ait eve baskın düzenlediği Filistinli bir genci de gözaltına aldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 955 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.