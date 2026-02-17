İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinli Aileyi Yerinden Etti - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinli Aileyi Yerinden Etti

17.02.2026 14:52
İsrail'in saldırıları nedeniyle Kuzey Ağvar'daki 15 Filistinli familya yerinden oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar bölgesindeki 15 Filistinli aileyi yerinden etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kuzey Ağvar bölgesindeki birçok Filistinli aile, barındıkları yerleri boşaltmaya başladı.

Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerine yönelik saldırılarının artması nedeniyle yaklaşık 15 ailenin barındıkları derme çatma yapıları sökmeye başladığını belirtti.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Nebi Samuel beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli gençlere saldırdığı, söz konusu Filistinlilerden birinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Birkaç gün önce de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tehditleri ve uygulamalarıyla 7 aile daha bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

