İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda biri kadın 15 kişiyi gözaltına aldı.

28.12.2024 13:46
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, biri kadın 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskınlarda aralarında eski tutuklular ve bir kadının da bulunduğu en az 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 835 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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