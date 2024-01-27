İsrail\'in Batı Şeria\'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 305\'e yükseldi

İsrail güçlerinin son bir günde 20 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 305'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 305'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulanarak, baskınların Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Nablus, Eriha, Ramallah ve Kudüs kentlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.