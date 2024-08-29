İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı 'geniş çaplı' saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerindeki belde ve mülteci kamplarında 'saha araştırmalarını' sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine yönelik ciddi ve korkunç ihlallerin yaşandığına vurgu yapıldı.

29.08.2024 00:17
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı." ifadesi kullandı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerindeki belde ve mülteci kamplarında "saha araştırmalarını" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine yönelik ciddi ve korkunç ihlallerin yaşandığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı aktarıldı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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