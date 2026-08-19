İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun baskınları Tulkerim, Kalkilya, El Halil, Nablus ve Beytüllahim'de yoğunlaştı.

Tulkerim'in kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Said Zeyd Avda ile Mazin Zubeydi'yi gözaltına aldı.

Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine sivil araçlarla sızan İsrail özel kuvvetleri ise Mansur ve Şamiye mahallelerindeki evlerde arama yaptı. Baskınlarda Mustafa Şahir Azar, Eyhem Bilal Anaya, Said Mezide Selim, Cihad Selim ve oğlu Leys ile Yamin Bessam Selim gözaltına alındı.

El Halil kentinin güneyindeki Zahiriye beldesinde ise evlerinde arama yapılan 8 kişi İsrail askerlerince gözaltına alındı. Beni Naim ve Semu beldelerinde bazı araçlarda aramalar yapılırken kent genelinde çok sayıda kontrol noktası kuruldu ve yollar trafiğe kapatıldı.

Nablus'un Ras el-Ayn bölgesindeki baskınlarda İsrail askerlerince darbedilen bir Filistinli genç hastaneye kaldırıldı. Balata Mülteci Kampı ile Kurum Aşur bölgesindeki baskınlarda da 3'ü kardeş 4 kişi gözaltına alındı.

Beytüllahim kent merkezindeki Saf Sokağı'nda konuşlanan İsrail askerleri, gazeteci Abdurrahman Abdulkerim Muhammed Hassan'ı gözaltına aldı. Aynı bölgedeki Deheşe Mülteci Kampı'nda da 30 yaşındaki Mustafa Ali İsmail Ulyan gözaltına alındı.???????

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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