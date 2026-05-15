İsrail, Batı Şeria'da 23 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria'da 23 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı

15.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten itibaren 23 bin Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıldönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutuklulara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu, 23 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, bu sayının Gazze'den alıkonulan binlerce kişiyi kapsamadığı kaydedildi.

İsrail'in gözaltı politikasını, Filistin varlığını hedef almak ve Filistin halkının sosyal ve ulusal yapısını yıkmak için sistematik bir araç olarak kullandığı ve bunun sömürge projesinin temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

Gazze saldırılarının, Filistinli tutuklular konusunda benzeri görülmemiş dönüşümlere neden olduğuna işaret edilerek, İsrail hapishanelerinin "işkence, aç bırakma, aşağılama ve tıbbi ihmal için örgütlü alanlara" dönüştüğü aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde ölen Filistinliler

İsrail'in yavaş ölüme mahkum etme, işkence, cinsel saldırı, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi politikaları nedeniyle Filistinli tutukluların Altı Gün Savaşı'nın yaşandığı 1967'den bu yana en kanlı ve zor sürecini yaşadığı bildirildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde bulunan 89 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 1967'den bu yana ise 326 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bunlardan bazılarının doğrudan işkence, aç bırakma bazılarınınsa kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Gazze'den onlarca kişinin ise zorla kaybedildiği aktarılan açıklamada, 1948'deki Nekbe'den bu yana İsrail'in sistematik gözaltı politikasının, bir sömürge aracı olduğunun altı çizildi.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 23 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:12:52. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da 23 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.