İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusunun son 24 saat içinde işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında bir gazeteci, iki kadın ve eski tutuklular da bulunuyor. İsrail askerlerinin evlere baskın yaparak tahrip ettiği ve şiddet uyguladığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 935'e yükseldi. Bu süre zarfında İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.

29.05.2024 12:09
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 25 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya, Kudüs, El Halil ve Cenin kentlerinde aralarında bir gazeteci ve iki kadın ile eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve gözaltı sırasında şiddet uyguladığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 935'e yükseldiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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