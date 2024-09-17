İsrail Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile 3 kadının da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir gazeteci ile 3 kadının yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 3 kadından birinin İsrail'de tutuklu bulunan Filistin Halk Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın eşi Able Saadat olduğu belirtildi. Filistinli gazeteci Kuteybe Hamdan'ın da İsrail askerleri tarafından götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, baskınlarda gözaltına alınan eski tutukluların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanırken, evlerde ve çevrede büyük tahribatlar yapılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 730'a ulaştı.