İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

19.02.2025 16:49
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, aralarında çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 21 Ocak'ta başlattığı baskınların ardından Cenin'de 175 kişinin, Tulkerim kenti ve mülteci kampında da en az 150 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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