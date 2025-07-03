İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si lise öğrencisi olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik baskın ve operasyonlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde sınava girmeye hazırlanan lise öğrencisi 7 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, Batı Şeria'nın Selfit ve Tulkerim kentlerinde gerçekleşen gözaltı operasyonlarında Filistinli öğrencilerden birinin babasının da İsrail güçlerince alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail'in bugün Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde toplam 30 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, İsrail yönetiminin uzun yıllardan beri sürdürdüğü öğrencilere yönelik gözaltı politikalarını 7 Ekim 2023'ten sonra artırdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 18 bini aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, 47'si kadın ve 440'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 562 Filistinliyi "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında alıkoyuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinli bulunurken, toplamda 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtiliyor.