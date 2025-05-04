İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı, saldırılar sürüyor.

04.05.2025 02:59
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Tulkerim ve Zenabe bölgelerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail'in Tulkerim'deki saldırılarının 97 gündür sürdüğü, İsrail güçlerinin araçlarıyla bölgede faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Nablus'un güneyindeki Asıra Kabeliyye ve Ematin köyleri arasında asfaltlama çalışması yapan iş makinelerine İsrail ordusunun gerekçe göstermeden el koyduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Sebastia, Salfit ve Silvad beldelerine düzenledikleri baskınlarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı bilgisine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise Ramallah'ın kuzeyindeki El-Muğayyir köyüne yönelik saldırısını görüntüleyen 3 Filistinli gazeteciyi bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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