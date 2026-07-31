İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil ve Kalkilya kentlerinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Kalkilya kentlerinde düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta ve Beyt Emr beldelerindeki baskınlarda Filistinli 2 genci alıkoydu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Azzun beldesine baskın düzenleyerek Filistinli 2 vatandaşı gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde ise İsrail askerleri, Filistinli bazı gençlerin üzerine ateş açtı. Söz konusu olayda gençlerin vurulup vurulmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin doğusunda yer alan Duma beldesinde Filistinli vatandaşları kışkırtan eylemlerde bulundu.

Batı Şeria'nın Ramallah ve el-Bire kentlerinde de bazı beldelere baskın yapan İsrailli radikal gruplar, Filistinlilerin beldelerinde İsrail bayrağını dikmeye çalıştılar.

İsrailliler, Doğu Kudüs'te su hattını kesti

İsrailli radikal yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Han el-Ahmer bölgesini besleyen su hattını keserek bölgeyi susuz bıraktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve bu saldırılar kapsamında su hattını kestiklerine işaret edildi.

Açıklamada, İsraillilerin sürdürdükleri saldırılarla Doğu Kudüs'teki bedevi toplulukları zorla yerlerinden etmeyi hedeflediklerine vurgu yapıldı.

İsrail ordusu, Nablus'taki Tel beldesinde bir haftada 200 Filistinli gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Tel beldesinde yaşanan olayların ardından askeri gerilimin tırmanması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın bölgedeki "operasyonları genişletme" emri vermesiyle bölgede geçen hafta 200'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, geçen hafta 200'den fazla Filistinliyi "arandıkları" gerekçesiyle gözaltına aldıklarını, "terör" amacıyla kullanılacağı iddia edilen on binlerce şekele (yaklaşık 1700 dolar) el koydukları belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu dönemden bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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