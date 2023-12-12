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İsrail, Batı Şeria'da 51 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 51 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 51 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 810'a yükseldi.

İsrail, Batı Şeria\'da 51 Filistinliyi gözaltına aldı
12.12.2023 - 13:39,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 51 Filistinliyi gözaltında aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri dün akşamdan bu yana Cenin başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Cenin kentinde yoğunlaşan baskınlarda aralarında İsrail hapishanelerinde kalan eski Filistinli esirlerin de bulunduğu 51 Filistinli gözaltına alındı.

Ramallah'ın Silvad beldesine düzenlenen baskında aralarında kadınların da olduğu çok sayıda Filistinli bir süre alıkonuldu. Söz konusu Filistinliler haklarında araştırma yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 810'a yükseldi.

Sabah saatlerinde İsrail ordusu, çeşitli yönlerden Cenin kentine baskın düzenlemiş, Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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