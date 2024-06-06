İsrail, Batı Şeria\'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte Batı Şeria'nın Kalkilya başta olmak üzere Ramallah, Nablus, El Halil kentleri ile Doğu Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu ikisi kadın 60 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, dün akşam ve sabah saatlerinde gözaltına alınanların sayısının, yılbaşından bu yana kaydedilen günlük en yüksek gözaltı sayısı olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.