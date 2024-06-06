İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 60 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı. Son 24 saatte Kalkilya, Ramallah, Nablus, El Halil ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinli gözaltına alındı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

06.06.2024 11:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte Batı Şeria'nın Kalkilya başta olmak üzere Ramallah, Nablus, El Halil kentleri ile Doğu Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu ikisi kadın 60 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, dün akşam ve sabah saatlerinde gözaltına alınanların sayısının, yılbaşından bu yana kaydedilen günlük en yüksek gözaltı sayısı olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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