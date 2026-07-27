İsrail Batı Şeria'da 8 Yeni Kaçak Yerleşim Kurdu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarla gerginliği tırmandırdıkları cuma gününden bu yana 8 yeni kaçak yerleşim yeri kurdu.

İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde, son olarak 24 saatte Nablus'ta iki yeni kaçak yerleşim yerinin kurulduğu kaydedildi.

Yeni kaçak yerleşimlerin, 24 Temmuz'da Filistinlilerin saldırıya uğradığı Tel beldesi yakınlarında kurulduğuna işaret edildi.

Böylece cuma gününden bu yana Batı Şeria'da kurulan kaçak yerleşim sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Ordunun açıklamasına yer verilen haberde, kaçak yerleşimlerin tahliyesine ilişkin kararın, durum değerlendirmesi ve siyasi makamların talimatları doğrultusunda ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 İsraillinin öldüğü olayların ardından, kaçak yerleşimlerin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail "askeri yol inşası" gerekçesiyle 498 dönüm araziye el koydu

Öte yandan İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde "askeri yol inşası" gerekçesiyle 498 dönüm araziye el koydu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in 6 yeni askeri emirle Tubas kenti ve Teyasir köyündeki yaklaşık 498 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, güvenlik ve askeri amaçlarla kullanılacak bir yol inşa edilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu kararların 2028 sonuna kadar geçerli olduğu aktarıldı.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kaçak olarak kuruluyor.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bu kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor, bunlara kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da onlara koruma sağlıyor.