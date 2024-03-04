İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek evleri yıktı ve Filistinlileri gözaltına aldı

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Soğuksu, Kılavuzlar ve Çerçiler mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, projelerini anlatırken eski Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Karabük Belediye Başkan aday adayı Tuncay Özcan ile de fikir alışverişinde bulundu. Çetinkaya, Karabük için emin ve güçlü adımlarla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, hizmet ve eser belediyeciliğini esas alan bir Karabük hayal ettiklerini ifade etti.