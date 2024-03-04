İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek evleri yıktı ve Filistinlileri gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek evleri yıktı ve Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarla bir evi patlayıcı yerleştirerek yıktı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri, Nablus'ta öldürülen bir Filistinlinin evinin bulunduğu binayı kuşatarak dairenin duvarlarını patlattı. İsrail'in bu tür uygulamaları uluslararası insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

04.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenledi, bir evi patlayıcı yerleştirerek yıktı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerine kadar Batı Şeria'nın Ramallah, Kalkilya, Tulkerim, Nablus ve El Halil kentlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda, çok sayıda Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Yüksek katlı bir binada bulanan daire patlatıldı

İsrail askerleri, Nablus'un El-Mahfiyya Mahallesi'nde daha önce İsrail güçlerince öldürülen Muaz el-Mısri'nin evinin bulunduğu yüksek katlı binayı kuşattı.

Bina sakinlerini zorla tahliye eden İsrail askerleri, binanın orta katlarında bulanan daireye patlayıcılar yerleştirerek dairenin duvarlarını patlattı.

Mısri, Nisan 2023'te Ürdün Vadisi'nde 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğü saldırının ardından İsrail askerlerince vurularak öldürülmüştü.

İsrail, ölümcül saldırı gerçekleştiren Filistinlilerin ailelerine ait evleri çoğunlukla yıkıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri ise bu uygulamayı "toplu cezalandırma" olduğuna dikkati çekerek eleştiriyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek evleri yıktı ve Filistinlileri gözaltına aldı - Son Dakika

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