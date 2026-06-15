İsrail, Batı Şeria'da Filistin yapılarını yıkıyor - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistin yapılarını yıkıyor

15.06.2026 15:00
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıkarak yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait yapıları yıktığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine buldozerler ve iş makinaları eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri buldozerlerle Filistinlilere ait ev ve yapıları yıktı ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Cenin'de de yıkımlar gerçekleştirdiği, Ramallah'ta ise Zahir Sati Ebu Fuheyde isimli Flistinliye ait 150 metrekarelik tavuk kesimhanesini yıktığı aktarıldı.

Yıkılan kesimhanenin yaklaşık 50 kişinin geçim kapısı olduğu ifade edildi.

Filistin makamları, Tel Aviv'in, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla Filistinlilere ait binaları ve yapıları yıktığını ifade ediyor.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistin yapılarını yıkıyor - Son Dakika

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