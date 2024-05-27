İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları patlatarak havaya uçurdu - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları patlatarak havaya uçurdu

İsrail, Batı Şeria\'da Filistinlilere ait araçları patlatarak havaya uçurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı araçları patlayıcılarla havaya uçurdu. Cenin kenti yakınlarında bulunan Kefr Dan beldesinde gerçekleşen baskında, İsrail askerleri evlere baskın düzenledi ve araçlara patlayıcı yerleştirerek patlattı. Filistinlilerin tepki göstermesiyle İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. Son dönemde İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar artış gösteriyor.

27.05.2024 16:25
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı araçları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrail askeri, Cenin kenti yakınlarında bulunan Kefr Dan beldesinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Askerler, Filistinlilere ait bazı araçları da patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. Patlama sesleri çevre beldelerden de duyuldu.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugaylarından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Kefr Dan beldesine baskın düzenleyen işgal güçleriyle silahlı çatışmalara girdi ve işgal araçlarını patlayıcılarla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları patlatarak havaya uçurdu - Son Dakika

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