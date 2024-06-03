İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail, Batı Şeria\'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail güçleri, Cenin kentindeki Celbun kasabasına baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait 2 katlı evin boşaltılmasını istedi. Ev, ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı. İsrail, sık sık Filistinlilere ait ev ve yapıları 'ruhsatsız' oldukları iddiasıyla yıkmaktadır.

03.06.2024 13:39
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Celbun kasabasına baskın düzenledi.

Kasabadaki Filistinlilere ait 2 katlı evin boşaltılmasını isteyen İsrail güçlerine ait buldozerler, Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alan evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, bugünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin geçen ay Filistinlilere ait aralarında ev, depo ve tarım tesisinin de olduğu 66 yapıyı yıktığını belirtmişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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