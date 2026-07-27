İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi daha yıktı.

Ramallah'ın batısında bulunan Nilin Belediye Başkanı İmad el-Havece, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun iki buldozer eşliğinde bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

Havece, Nilin beldesinin batısına düzenlenen baskında Vesim Mahmud Nafi'ye ait 5 kişilik bir ailenin yaşadığı 200 metrekarelik??????? evin İsrail güçlerince yıkıldığını ifade etti.

Söz konusu evin "inşaat yapılması yasaklanan bölgede" olduğu iddiasıyla yıkıldığını aktaran Havece, evin İsrail ordusuna ait buldozerler tarafından yerle bir edildiğini kaydetti.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli Cihad Musa'ya ait üç katlı bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında gerçekleştirdiği 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle de 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını artırmak için kullandığını belirtiyor. Yetkililer, bu bölgede Filistinlilerin inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinleri almasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgesi Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgesinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.