İsrail Ordusu Cenin ve Tulkerim\'de Evleri Yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki Ensar Camisi çevresinde yaşayan Filistinli bazı aileleri zorla yerinden etmek üzere evlerinden çıkardı.

İsrail askerleri, daha sonra bölgedeki bir evi patlayıcılarla yıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda da Filistinli ed-Devş ailesine ait evi patlayıcıyla havaya uçuran İsrail askerleri, çevredeki diğer evlere de zarar verdi.

Bölge sakinleri patlama sonucu çıkan dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşları evlerinden dışarı çıkardığı belirtildi.

İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet gönderiyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 9, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 690 Filistinli hayatını kaybetti.