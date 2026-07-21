İsrail, Batı Şeria'da Su Kuyusunu Ele Geçirdi - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Su Kuyusunu Ele Geçirdi

21.07.2026 11:04
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir su kuyusuna el koyarak yayılmacı politikalarını sürdürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da su kuyusuna el koydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde Filistinli aktivist Usame Muhamara'nın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

İsraillilerin, Hılle Hums bölgesinde bir su kuyusunu ele geçirdiğini belirten Muhamara, suyun yönünü Filistin topraklarında yeni kurulan yasa dışı yerleşim noktalarına doğru çevirdiğini kaydetti.

Muhamara, bunun İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki yayılmacı politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Madama köyü ile Salim beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerini basan ve arama yapan İsrail askerleri daha sonra 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin kentinde düzenlenen baskınlarda da 2 Filistinli gözaltına alındı, 4 kişi saatlerce alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.

Tulkerim kentinde ise İsrail askerleri, Kefr Lebed beldesine düzenledikleri baskında bir evi sorgu merkezine dönüştürdü. İsrail güçleri, beldede alıkoyduğu Filistinlileri saatlerce sorguya tabi tuttu, bazılarını darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında ise 1181 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Su Kuyusunu Ele Geçirdi - Son Dakika

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