İsrail Batı Şeria'da Yapıları Yıktı - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da Yapıları Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tarım yapıları yıktı, yıkım kararları devam ediyor.

19.09.2024 11:52
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan 2 yapıyı yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Batı Şeria'da El Halil'in güney batısındaki Ava beldesinde Filistinlilere ait yapıları yıktığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin, yaklaşık bin metrekare üzerinde kurulu küçükbaş hayvanlar ile tarım aletlerinin konulduğu bir yapıyı yerle bir ettiği ifade edildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Rami es-Suveyti'ye ait 50 metrekarelik alanı kaplayan ve tarım için kullanılan 2 baraka ile Sari İsa es-Suveyti'ye ait inşaat halindeki yapıyı da yıktığı kaydedildi.

Bölge sakini Muhammed Musa es-Suveyti, İsrail ordusunun yıktığı evin 170 metrekare olduğunu söyledi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, geçen aydan bu yana 36'sı meskun evler olmak üzere 78 yapıyı yıktı.

Yıkımlar, Kudüs, El Halil, Ramallah, Nablus, Cenin, Beytüllahim, Tubas ve Tulkerm'de gerçekleşti.

Ayrıca İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 74 yapı hakkında yıkım kararı çıkarıldığı bildiriminde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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