İsrail, Batı Şeria'da Yapıları Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria'da Yapıları Yıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Tubas'ta konut ve tarım yapıları yıktı, Doğu Kudüs'te 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı için de yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait buldozerlerin, Tubas'ın güneydoğusundaki El-Ras el-Ahmer bölgesinde konut ve tarım yapılarını yıktığı belirtildi.

Haberde, yıkılan yapılar arasında hayvan barınaklarının da bulunduğu, İsrail güçlerinin ayrıca bir artezyen su kuyusunu tahrip ettiği ve kuyunun ekipmanlarına el koyduğu ifade edildi.

Tubas Valiliği'nde Ürdün Vadisi dosyasından sorumlu yetkili Mutaz Bişarat, hedef alınan yapıların Batı Şeria'nın bölünmesine ilişkin sınıflandırmada "B" bölgesinde yer aldığını söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesinde de İsrail güçlerinin, Vaar el-Beyk bölgesinde yaklaşık 30 ev, duvar, tarım tesisi ve hayvan barınağının yıkılması için tebligat dağıttığı aktarıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Anata Belediye Başkanı Bessam Musa'nın, tebligatlarda yapı sahiplerine "ruhsatsız inşaat" bahanesiyle yıkım için 7 gün süre verildiğini söylediği kaydedildi.

Ramallah'ın batısındaki Kefr Nime köyünde ise İsrail makamlarının, Beyt Rima beldesinden bir Filistinli tutukluya ait konuta el konulması ve konutun yıkılmasına ilişkin tebligat gönderdiği belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Güncel, İsrail, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Yapıları Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
18:53
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı 11’i belli oldu Vlahovic kararı
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı 11'i belli oldu! Vlahovic kararı
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 19:43:03. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Yapıları Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement