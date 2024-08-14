İsrail, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim inşasına başladı

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de gasbedilen Filistin topraklarında İsrailliler için yasa dışı yerleşim yerleri inşasına başlandığını açıkladı.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, X sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki gasbedilen Filistin topraklarındaki "Gush Etzion yasa dışı yerleşimi Kudüs'e bağlamanın ulusal bir görev" olduğunu kaydetti.

Smotrich, Filistin topraklarında İsrailliler için gasbedilen "Nachal Heletz" isimli yerleşim yerinin Kudüs'ün güneyindeki "Gush Etzion"ın içerisinde yer alacağına kaydetti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail ordusuna bağlı idari işler yönetim biriminin işlemlerini tamamladığını; Gush Etzion'daki Nachal Heletz için yeni bir mavi hat yayınladığını ifade eden Smotrich, "mavi hattın yayınlanmasının Nachal Heletz'in kurulması için prosedürlerin başlatılmasına imkan tanıdığını" öne sürdü.

Smotrich, "Gush Etzion'un yeni bir yerleşim yeri kurarak Kudüs'e bağlanmasının tarihi bir an" olduğunu ifade etti.

Nachal Heletz'in İsrail hükümetinin iki ay önce Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında üzerinde kurulmasına onay verilen 5 birimden biri olduğunu kaydeden Smortrich, "Filistin yönetiminin İsrail'e karşı uygulamalarına ve pek çok batılı ülkenin Filistin devletini tanımasına yanıt olarak" bu adımın atıldığını kaydetti.

Smotrich, "Hiçbir İsrail ve Siyonizm karşıtı karar yerleşimlerin gelişimini durduramayacak. Filistin devletinin kurulması yönündeki tehlikeli fikirle mücadele etmeye ve (sahadaki) gerçeklerimizi dayatmaya devam edeceğiz. Bu benim hayatımın misyonu ve buna gücüm yettiğince devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Filistin'den İsrail'in yasa dışı yeni inşa kararına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Beytüllahim'de gasbedilen Filistin topraklarında İsrailliler için yasa dışı yerleşim yerleri inşasına başlandığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, yeni inşa planlarının, İsrail'in yayılmacı ve sömürgeci politikaları kapsamında gerçekleştiğine işaret edilerek, "İzlenen bu siyaset, onlarca kaçak yapı inşa ederek bunu meşrulaştırmayı, mevcut yerleşim birimlerini genişletmeyi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının büyük kısmını ele geçirecek şekilde tüm yerleşim yerlerini coğrafi olarak birbirine bağlı büyük bir kümeye dönüştürmeyi ve geniş bir yol ağı inşa etmeyi içeriyor." denildi.

İsrail hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıktığı ve sömürgeci inşa çalışmalarını yoğunlaştırdığı ifade edilen açıklamada, yıkım kararlarının ve yıkımların artmasının, Filistinlilerin, topraklarını gasbeden İsraillilerle değiştirilmesini içeren sömürgeciliğin en çirkin halini temsil ettiği, ayrıca bunun hem etnik temizlik suçu hem de uluslararası meşruiyetin, uluslararası hukukun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki kararlarının apaçık küçümsenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının uygulanmasındaki uluslararası başarısızlığın yasa dışı inşa faaliyetlerini sürdürmede İsrail'e cesaret verdiği ve iki devletli çözüme dayalı barış sürecini canlandırma şansını baltaladığı kaydedildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) ise Nachal Heletz'in Filistinlilere ait topraklarda; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'na (UNESCO) göre Dünya Mirası ilan edilen araziler üzerinden inşa edilmesine karar verildiğini kaydetti.

Yeni birimin Filistin topraklarının merkezinde olacağı; kaçınılmaz olarak daha fazla sürtüşmeye ve güvenlik sorunlarına yol açacağı kaydedildi.