İsrail, Batı Şeria'da yeni bir yerleşim birimi inşa etmek için hazırlık yapıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, hükümetin işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir Yahudi yerleşim birimi inşası için ön hazırlık yaptığını duyurdu.
Hareketin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti Batı Şeria'da yeni bir yerleşim birimi inşasının propagandasını yapıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Orta Bölge Komutanı Yehuda Fuchs'un, Batı Şeria'nın güneyinde, Beytüllahim'in doğusundaki El-Ubeydiye beldesinin kuzeyinde yeni bir yerleşim biriminin yetki alanını tanımlayan bir kararnameyi imzaladığı kaydedildi.
Hareketin açıklamasında, kurulması planlanan yerleşim yerinin, ilk aşamada Beytüllahim'in doğusunda 417 dönümlük arazi üzerinde 3 bin 600 konutu kapsayacağı, daha sonraki aşamada ise yerleşim biriminin inşaat alanı 2 bin dönüme yükseltilerek 10 bin konut inşa edileceği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail Konut Bakanlığının yakın zamanda yeni yerleşim planı hazırlamak için planlamacılar ve mimarlarla sözleşme imzaladığı ifade edildi.
Planın, İsrail'in güvenlik çıkarlarına ve Filistinlilere, özellikle de iki devletli bir çözüm anlaşmasına varma şansına ağır bir darbe indireceği kaydedilen açıklamada, hükümetin, İsrail için barış ve güvenlik dolu bir gelecek planlamak yerine çatışmayı ve kan dökmeyi sürdürmeyi ve işgali derinleştirmeyi planladığına işaret edildi.
Kaçak yerleşim birimleri
İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.
Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.
Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.
Peace Now'a göre, İsrail yönetimi 2023'te yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde "geriye dönük yasallaştırma" sürecini başlattı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
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