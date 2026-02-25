İsrail, Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi

25.02.2026 17:00
İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki yapıyı yıkarken, 23 evin yıkımı için tebligat gönderdi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki katlı binayı ve bir kafeyi yıktı, 23 evin yıkımı için ise tebligat gönderdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin kentinin güneyindeki Anza köyü girişinde bulunan iki katlı bir bina ile bir kafeyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail güçleri, ana yolu ve köy girişini kapatarak Cenin'e çift yönlü araç trafiğini engelledi.

AA muhabirine konuşan Filistinli Muaz Avadi Abid, yıkılan binanın kardeşine ait olduğunu, zemin katında dükkanlar, üst katında ise depolar bulunduğunu söyledi.

Abid, aylar önce verilen yıkım emrine karşı itiraz dilekçesi sunulmasına rağmen yıkımın önceden haber verilmeksizin gerçekleştirildiğini aktardı.

İsrail ordusunun bu uyarıları "itiraz edilemez askeri emir" olarak değerlendirdiğini ifade eden Abid, bu uygulamaları Filistin halkının kendi topraklarında kalma kararlılığının bedeli olarak nitelendirdi ve İsraillilerin bölgede varlıklarını sürdürmek için yeni yapılar inşa etmeyi planladığını kaydetti.

Beytüllahim'de 23 evin yıkımı için tebligat gönderildi

Öte yandan İsrail, Beytüllahim'in batısındaki Nahalin beldesinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla 23 evin yıkımı için tebligat gönderdi.

Ev sahiplerine yıkım emirlerine itiraz için 24 saat süre verildi.

Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar'da bulunan Bardala köyünde ise 40 dönümden fazla alanı kapsayan 10 sera için yıkım tebligatları gönderildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

