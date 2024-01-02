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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 26 kişiyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 26 kişiyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 26 kişiyi daha gözaltına almasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 936'ya yükseldi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te 26 kişiyi daha gözaltına aldı
02.01.2024 - 13:18,
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İsrail güçlerinin 26 kişiyi daha gözaltına almasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 936'ya yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Halil, Doğu Kudüs, Ramallah, Kalkilya, Nablus, Eriha ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2 kadın ve bir yaralının da aralarında bulunduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 936'ya çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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