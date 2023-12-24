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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4.695 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4.695 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı, 4 bin 695'e yükseldi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te 4.695 Filistinliyi gözaltına aldı
24.12.2023 - 15:49,
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İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı, 4 bin 695'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin cumartesi akşamdan pazar sabah saatlerine kadar işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların, el-Halil, Beytüllahim, Nablus, Cenin ve Tulkerm'de yapıldığı aktarılan açıklamada, El-Halil'de yaşlı bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 695'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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