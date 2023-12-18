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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 575'e yükseldi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. İsrail güçlerinin son zamanlarda saha operasyonlarını yoğunlaştırdığı, çok sayıda Filistinlinin soruşturma amacıyla gözaltına alındığı, eziyet ve işkenceden sonra bırakıldığı kaydedildi. Fanatik Yahudilerin ise Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı
18.12.2023 - 12:51,  Güncelleme: 12:53
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İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 575'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana El Halil ve Kudüs başta olmak üzere Eriha, Beytullahim, Tubas, Ramallah, Tulkerim'de 35 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 3 kadın bulunduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 575'e ulaştığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı paylaşıldı.

İsrail güçlerinin son zamanlarda saha operasyonlarını yoğunlaştırdığı, çok sayıda Filistinlinin soruşturma amacıyla gözaltına alındığı, eziyet ve işkenceden sonra bırakıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Öte yandan İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'ndan giren Yahudi yerleşimciler, avluda provokatif eylemlerde bulundu, ayin gerçekleştirdi.

İsrail güçleri de Kudüs'ün Eski Şehir ve Mescid-i Aksa kapılarındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: AA
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