İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

10.05.2026 12:49
İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda baba ve 4 çocuğunu gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda aralarında bir baba ile 4 çocuğunun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgeleri ile Doğu Kudüs'e baskınlar düzenledi.

El Halil kentinin Sair ve Zahiriye beldelerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, evlerinde yaptığı aramalar sonrası 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesinde 1 Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, 4 beldeyi birbirine bağlayan Şuli bölgesinde askeri kontrol noktası kurdu. İsrail güçleri, yoldan geçen araçları durdurup arama yaptı, trafiği engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinliyi darbetti

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Minye köyüne saldırdı.

Köy sakinlerinden Sultan Cabir Cebbarin İsrailli saldırganlar tarafından darbedildi.

Son zamanlarda Minye köyü sakinlerine saldırılarını artıran İsrailli saldırganların, Filistinli çobanları zorla bölgeden çıkardığı, evleri hedef aldığı ve kundaklama eylemlerinde bulunduğu ifade edildi.

Aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'in Atil beldesinde ise bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri bir baba ile 4 çocuğunu gözaltına aldı.

Tulkerim'in Şevike bölgesinde de 1 Filistinli evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Ramallah'ın güneyindeki Emari Mülteci Kampı'nda da 2 Filistinli İsrail güçlerince evlerinden gözaltına alındı.

Tubas kentinin doğusundaki Teyasir köyünde pek çok eve baskın düzenleyip aramalar yapan İsrail askerleri, 1 Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra doğudaki Teyasir kontrol noktasına çekildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Doğu Kudüs'e bağlı İseviyye'de de 1 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail güçleri Kalkilya kentinin bazı köylerine baskın düzenledi, İmmateyn köyünün girişine askeri kontrol noktası kurdu.

İsrail güçleri, Nablus'un Balata Mülteci Kampı ile Kefr Kalil köyüne baskınlar düzenledi, evlerde ve dükkanlarda arama yaptı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

