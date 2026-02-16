İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te 44 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3'ü kadın 44 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentleri ile Kudüs'ün kuzey kesimindeki Kefr Akab beldesine baskınlar düzenledi.

Nablus'ta aralarında eski Filistin Yasama Konseyi üyesi Davud Ebu Seyr, bazı eski tutuklular ile 3 kadının da bulunduğu 30 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

El Halil'de 7, Deyr el-Gusun beldesinde de 6 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kudüs'ün kuzey kesimindeki Kefr Akab beldesinde ise 1 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberine göre, ramazan öncesinde Filistinliler üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanan İsrail ordusu, alarm seviyesini yükseltti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, ramazan öncesinde sözde "güvenlik önlemlerini" sıkılaştırarak bölgede "gerginliğin yükselmesine neden olma ihtimali" taşıyan kilit isimleri belirleyen İsrail ordusunun, söz konusu Filistinlilere yönelik kapsamlı alıkoyma faaliyetlerine başladığı belirtilmişti.