İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınlarda 70'e yakın Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te dün sabahtan bu sabaha kadar düzenlediği geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına alırken, yüzlerce kişiyi sahada sorguladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun silahlı saldırının ardından dün Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaşan geniş çaplı "askeri operasyon" başlattığı ve onlarca evi askeri kışla ile sorgulama merkezine dönüştürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınanların bazılarının serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, çoğunun daha önce İsrail hapishanelerinde yıllarca tutulan eski esirler olduğu kaydedildi.

Sahada sorgulananların önemli bir bölümünün de esir takası anlaşmaları kapsamında serbest bırakılan eski esirlerden oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, El Halil'de yüzlerce eve baskın düzenlendiği, kentin belirli bölgelerindeki Filistinlilerin zorla yerinden edildiği ve onlarca evin sahada sorgulama merkezlerine dönüştürüldüğü bildirildi. Baskınlara tahribat ve yıkımın da eşlik ettiği belirtildi.

Serbest bırakılanların çoğunun darbedildiği, elleri ve gözleri bağlanarak herhangi bir siyasi faaliyette bulunmamaları konusunda tehdit edildiği belirtildi.

Bu uygulamaların, sürdürülen "toplu intikam" politikasının parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 26 binden fazla gözaltı vakasının kaydedildiği bildirildi.

El Halil'de kuşatma ikinci gününde

İsrail ordusu, dün başlattığı "askeri operasyon" kapsamında El Halil kentindeki kuşatmasını bugün de sürdürürken onlarca Filistinliyi evlerini boşaltmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, askeri araçlar ve iş makineleriyle bölgedeki varlığını artırdı. Kentin ana girişleri ile bağlantı yollarını kapatarak El Halil'i çevresinden tecrit eden İsrail güçleri, evlere baskınlar düzenleyerek aramalar yaptı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.