İsrail, Bedevi Topluluğa Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Bedevi Topluluğa Saldırdı

İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'daki bedevi topluluğunu alıkoydu, Filistinlilere yönelik saldırılar artıyor.

28.09.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde (Kuzey Ağvar) bulunan bedevi topluluğunun yerleşim yerindeki bölge sakinlerini birkaç saat alıkoyduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli gaspçıların, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki "Hamamat el-Malih" bedevi topluluğunun, gasp ettikleri topraklara saldırdığını iddia ettiğini paylaştı.

Bu nedenle gaspçıların İsrail askerlerinin koruması altında, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu bölge sakinlerini birkaç saat boyunca alıkoyduğunu aktaran Bişarat, askerlerin Muhammed Selman Zahire adlı Filistinliyi de gözaltına aldıktan sonra, gaspçı İsraillilerle bölgeden çekildiğini söyledi.

İsrailli gaspçıların Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçladığını ifade eden Bişarat, "İsrailli gaspçıların çeteleri artık bölgeyi kontrol ediyor, İsrail ordusu da onların komutası altında hareket ediyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Bedevi Topluluğa Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 08:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Bedevi Topluluğa Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement